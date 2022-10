Fátima Bernardes exibe a cinturinha nas primeiras fotos oficiais no The Voice

Fátima Bernardes posa pela primeira vez no estúdio do The Voice Brasil antes de sua estreia como apresentadora da atração

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 15h52

A apresentadora Fátima Bernardes (60) já está prontíssima para brilhar no comando do The Voice Brasil, da Globo. Após deixar o programa Encontro, ela se prepara para estrear no comando da atração musical e já apareceu nas primeiras fotos oficiais no estúdio.

Fátima surgiu deslumbrante nas primeiras fotos. Ela posou com um look todo preto, com direito a decote estiloso e a cinturinha à mostra. O modelito era composto por calça justa, top cropped e blazer com brilhos nos ombros.

A estrela já realizou as primeiras gravações e está empolgada com o novo desafio na carreira. “É momento de iniciar uma nova década. E é impressionante como o programa, mesmo depois de dez edições, tem frescor, continuamos vendo muita gente talentosa chegando. Isso impressiona muito, porque a gente imagina que todo mundo que canta bem nesse país já se inscreveu. Mas sempre tem muita gente maravilhosa inscrita, e com histórias incríveis”, disse ela.

A nova temporada do The Voice Brasil estreia em novembro e terá Iza, Gaby Amarantos, Michel Teló e Lulu Santos como técnicos.

"Eu fui muito bem recebida, fiquei muito feliz; todos os técnicos [IZA, Gaby Amarantos, Michel Teló e Lulu Santos] me visitaram diversas vezes no ‘Encontro’, então foi um reencontro com essas pessoas. E o que eu gostei muito também foi reencontrar a plateia. Foi muito tocante ver esse carinho e essa saudade que as pessoas estavam, assim como eu estava deles, desse contato mais próximo com o público. Estou muito emocionada e acho que será muito bonito de ver. Com a minha chegada, a chegada da Gaby e da Thais, acredito que teremos uma nova dinâmica entre os que já estavam e nós", contou.

Veja as primeiras fotos de Fátima Bernardes como apresentadora do The Voice Brasil:

Fotos: Globo/João Cotta