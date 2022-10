De biquíni dourado, Carolina Dieckmann mostra entradinha em foto no espelho

Carolina Dieckmann colocou o corpão para jogo em foto no espelho com biquíni mínimo dourado

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 14h50

Carolina Dieckmann (44) deixou os seguidores babando ao compartilhar uma foto de biquíni. Pelos stories do Instagram, a atriz posou em frente ao espelho e exibiu o corpão.

Após curtir a manhã na praia, a artista fez questão de 'biscoitar' no perfil com um biquíni dourado.

Deixando as entradinhas visíveis, a musa mostrou o abdômen sarado e as pernas definidas enquanto fazia careta.

Na última sexta-feira, 14, Carolina Dieckmann decidiu deixar seus seguidores babando com tanta beleza! A famosa surgiu em suas redes sociais com um visual novo em seu cabelo, arrancando elogios de seus fãs.

Radicalizou o visual

Recentemente, Dieckmann surpreendeu os seguidores ao exibir um novo visual nas redes sociais. A atriz está confirmada na novela Vai na Fé, e mostrou a transformação que passou para viver a nova personagem. Nas imagens, a artista apareceu com os cabelos loiros e com franjinha, em seguida, ela surgiu no salão com os fios ruivos.

