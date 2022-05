De biquíni, Deborah Secco curte dia na praia com a filha, Maria Flor

De volta ao Brasil após viagem para a França, Deborah Secco se diverte ao aproveitar o domingo de sol na praia com a filha

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 15h00

A atriz Deborah Secco está de volta ao Brasil após participar do Festival de Cannes, na França. Ela aproveitou o final de semana de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro.

A artista foi flagrada na companhia da filha, Maria Flor, enquanto se refrescava no mar em uma praia e também exibia sua boa forma ao surgir apenas de biquíni estampado.

Nos últimos dias, Deborah Secco contou que já deixou de ir à praia por causa dos paparazzi. "Durante muitos anos, deixei de ir à praia — e moro em frente — porque tem paparazzi, e poderia pegar um ângulo em que eu não estivesse perfeita. As fotos que posto sou eu que controlo, as fotos que eles postam não. E eu deixava de ir por causa disso", afirmou ela no podcast Papo de Novela.

Então, ela completou que mudou de ideia por causa da filha. "Outro dia, a gente foi e ela falou: 'Mamãe, adorei o nosso programa.' E falei que nunca mais ia deixar de ir. Podem tirar as piores fotos, posso estar com a bunda caída e mole, com a barriga cheia de pele... Essa é a realidade de uma mulher mãe", afirmou.

