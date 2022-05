Deborah Secco brilha com produção para baile de gala em Cannes: "Impecável"

Atriz Deborah Secco marcou presença no baile de gala amfAR e surpreendeu com a produção

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 08h41

Na última quinta-feira, 26, Deborah Secco (42) esteve presente no evento beneficente amfAR em Cannes.

Na ocasião especial, Deborah brilhou com a superprodução. A atriz apostou em um look off-white que contava com uma fenda poderosa da marca Bronx And Banco.

O look chamativo também foi completado com sandálias com detalhes brilhantes da marca Alexandre Birman.

Em seu perfil no Instagram, Deborah compartilhou os detalhes do look e celebrou sua presença no evento: "Prontíssima pro #amfARCannes", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos de Deborah usaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Linda demais", escreveu um. "Você tá espetacular", disse outro. "Impecável", comentou o terceiro.

Veja a produção de Deborah Secco para evento em Cannes: