De biquíni de lacinho, Mariana Rios ostenta silhueta sequinha na piscina e impressiona

Apresentadora Mariana Rios fez fotos na piscina e roubou a cena com corpaço escultural

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 12h01

A apresentadora Mariana Rios (36) roubou a cena na rede social com uma série de fotos na piscina nesta segunda-feira, 30.

Usando um biquíni amarelo de lacinho, a cantora surgiu fazendo poses e esbanjou beleza com estilo ao surgir com chapéu combinando com o look de banho.

Dona de uma silhueta sequinha, Mariana Rios impressionou com seu corpaço escultural. "Essa segunda-feira tá diferente", falou sobre iniciar a semana na Praia do Forte, na Bahia.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a nova apresentadora do Ilha Record. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda", disseram outros.

Ainda recentemente, Mariana Rios impressionou ao surgir com um biquíni de crochê em meio à natureza.

Mariana Rios exibe corpaço escultural em biquíni amarelo; veja: