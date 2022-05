Mariana Rios aparece só de biquíni de crochê e se destaca com corpaço

Cantora Mariana Rios compartilhou fotos em ilha e falou sobre seu novo desafio como apresentadora na Record TV

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 16h35

A cantora Mariana Rios (36) mostrou beleza ao falar sobre o próximo desafio de sua carreira!

Neste sábado, 14, a nova apresentadora do Ilha Record compartilhou fotos de biquíni curtindo a natureza e impressionou ao se destacar no local com seu corpaço torneado.

Usando a roupa de banho de crochê, Mariana Rios surgiu toda estilosa no momento. "Me sinto pronta pra essa Ilha", disse ela sobre o novo trabalho.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram e famosa de elogios. "Lindíssima", admiraram. "Musa máxima", escreveram outros.

Nos últimos dias, a Record TV anunciou que Mariana Rios será a nova apresentadora da Ilha Record, antes comandada por Sabrina Sato (41).

Veja as fotos de Mariana Rios de biquíni de crochê: