De biquíni de corrente, Luciana Gimenez exibe corpaço escultural de frente e de costas

Aos 52 anos, Luciana Gimenez chocou ao ostentar curvas perfeitas em local paradisíaco

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 14h31

A apresentadora Luciana Gimenez (52) impressionou com novas fotos curtindo sua viagem em Curaçao. Nesta segunda-feira, 17, a famosa publicou cliques aproveitando o dia ensolarado na praia e roubou a cena com suas curvas torneadas.

Nos registros publicados pela ex-modelo, ela apareceu de frente e de costas usando um biquíni estampado nada discreto. Além do desenho da peça, ela ainda tinha correntes e era de modelo fio-dental, o que deixou o bumbum da musa em evidência.

Fazendo poses de frente e de costas, Luciana Gimenez deu um show de boa forma e beleza no local. Isso porque, ela ostentou seu corpaço escultural enquanto se refrescava nas águas cristalinas do local paradisíaco.

Ainda no final de semana, a apresentadora da RedeTV! chamou a atenção ao compartilhar uma foto de biquíni de costas. O clique revelou que ela é dona de um bumbum empinado.

Já em seu feed do Instagram, a famosa arrancou elogios ao compartilhar fotos comendo coxinha na cozinha luxuosa de seu apartamento. Vestindo um look com top mínimo, ela causou ao deixar suas curvas saradas à mostra.

Veja as fotos de Luciana Gimenez de biquíni:

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido e pai de seu filho

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem muito bem com os seus exs companheiros. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos meses para o pai de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel, o seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a apresentadora para o apresentador e dono da RedeTV!, com quem ficou casada até 2018.

Atualmente, a musa está comprometida com o empresário Renato Breia, com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado ao compartilhar fotos viajando com ele. Desde então, ela sempre compartilhar cliques encantadores de momentos com o amado pelo mundo.

