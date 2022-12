De biquíni, Dandara Mariana choca com corpaço em Noronha: ''Que espetáculo!''

Atriz Dandara Mariana, que vive Talita em 'Travessia', ostenta curvas perfeitas e empina o bumbum ao recordar fotos em Fernando de Noronha

A atriz Dandara Mariana (34) roubou a cena nas redes sociais ao publicar uma série de fotos de biquíni nesta quinta-feira, 22!

Aproveitando o dia de TBT, a artista, que interpreta Talita na novela das nove da TV Globo, Travessia, de Gloria Perez, exibiu sua beleza em seu perfil no Instagram, mais uma vez.

Ao compartilhar registros feitos pelo fotógrafo Neuronha, em que aparece em viagem para Fernando de Noronha, a gata empinou o bumbum ao posar durante passeio de barco. Usando um biquíni tomara que caia e com a parte de baixo de amarração na cor lilás, a famosa deixou os seguidores babando. Em um vídeo, ela ainda aparece passando parafina na prancha para surfar.

"O verão começou ontem e eu só nisso… #tbt desse lugar que eu amo, Noronha", escreveu Dandara Mariana ao legendar a publicação.

"Bora surfistaaaaaa", disse Pedro Scooby nos comentários. "Dandara não faz isso com a gente! Que mulher! Que espetáculo", "A mulher mais bonita da Televisão Brasileira", "Um arraso de mulher", "Jesus, Dandara!", "Agora que esse Instagram explode mesmo. Imagina ser a mais gostosona dessa rede?????", "Um corpo é um corpo!", exaltaram os fãs.

Confira as fotos de Dandara Mariana de biquíni:

Quem é Bia em 'Travessia'? Atriz é neta de veterana na TV e filha de cantor famoso

A novela Travessia ganhou reforço em seu elenco. Se trata da atriz Clara Buarque (24), que dará vida à Bia. A jovem será responsável por descobrir detalhes sobre a morte de Débora (Grazi Massafera), mãe de Chiara (Jade Picon).

Nas redes sociais, Clara já tem compartilhado detalhes dos bastidores da produção e não tem escondido a animação em seu primeiro trabalho na emissora carioca. “Bia chega essa semana em ‘Travessia’. Sempre soube que a hora certa de estar aqui ia chegar. E cá estou eu, realizando mais um sonho”, escreveu ela.

A atriz é uma das filhas do cantor Carlinhos Brown (60) com Helena Buarque (52). Ela também é neta de Marieta Severo (76) e do cantor e compositor Chico Buarque (78). Aos 24 anos, ela já conta com um currículo de peso e promete conquistar o público da novela.

