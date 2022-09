De biquíni cavado, Jade Picon esbanja beleza e exibe tanquinho ao celebrar aniversário

Influenciadora Jade Picon rouba a cena pelo corpaço ao surgir de biquíni fio-dental em vídeo na praia comemorando os 21 anos

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 11h32

A influenciadora digital Jade Picon (21) completou mais um ano de vida no último sábado, 24, e comemorou a chegada do aniversário em momento de conexão com a natureza!

No domingo, 25, a ex-BBB chamou atenção e elevou a temperatura nas redes sociais ao compartilhar um vídeo na praia. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a musa aparece celebrando seus 21 anos em banho no mar logo ao amanhecer do dia.

Usando um biquíni fininho e cavado, a famosa, que viverá a personagem Chiara em sua estreia como atriz nas telinhas na novela Travessia, esbanjou suas curvas perfeitas na companhia de uma amiga.

No registro, Jade aparece esbanjando felicidade, sua beleza natural e o abdômen sequinho durante mergulho no mar, recebendo chuva de elogios dos internautas. "25.09.2022 6:17h. Meu primeiro mergulho", escreveu Jade Picon ao legendar o post.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Que mulher linda", disse uma. "Maravilhosa", destacou outra. "Perfeitaaaa", elogiou uma terceira. "Você tá radiante!", comentou mais uma.

Vale destacar que na próxima novela das nove, substituta de Pantanal, Picon viverá filha de Grazi Massafera (40) e par romântico de Chay Suede (30).

Confira o vídeo de Jade Picon de biquíni na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon mostra única foto de seu aniversário

O aniversário de Jade Picon este ano foi um pouco diferente do que ela estava acostumada a fazer. No sábado, 24, a ex-BBB compartilhou a única foto que tirou de seu dia. Ela contou o motivo de não ter feito mais cliques ou até mesmo uma festa com amigos para celebrar o momento especial. "21 voltas… e que voltas! Única foto que eu tirei hoje no meu aniversário… não é a mais produzida que eu poderia postar aqui, mas é a com mais significado não tenho nem palavras para descrever a felicidade que eu sinto em estar vivendo tudo isso!", iniciou.

Fazendo sua primeira novela, ela continuou: "Não apenas profissionalmente, mas eu nunca me senti tão bem em todos os sentidos e áreas da minha vida. Esse novo ciclo não poderia chegar em uma hora melhor acordei as 5 da manhã e passei o dia todinho gravando a Chiara", falou sobre seu papel na trama das nove.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!