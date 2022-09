Jade Picon mostra única foto de seu aniversário atípico: ''Sem festa''

Ex-BBB Jade Picon falou sobre ter tido um aniversário muito diferente do que estava acostumada

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 09h48

O aniversário de Jade Picon este ano foi um pouco diferente do que ela estava acostumada a fazer. Neste sábado, 24, dia em que ela chegou aos 21 anos, a ex-BBB compartilhou a única foto que tirou de seu dia.

Na legenda da publicação, a influenciadora contou o motivo de não ter feito mais cliques ou até mesmo uma festa com amigos para celebrar o momento especial. Gravando a próxima novela das nove, Travessia, ela explicou o que aconteceu.

"21 voltas… e que voltas! Única foto que eu tirei hoje no meu aniversário… não é a mais produzida que eu poderia postar aqui, mas é a com mais significado não tenho nem palavras para descrever a felicidade que eu sinto em estar vivendo tudo isso!", começou dizendo.

Fazendo sua primeira novela, ela continuou. "Não apenas profissionalmente, mas eu nunca me senti tão bem em todos os sentidos e áreas da minha vida. Esse novo ciclo não poderia chegar em uma hora melhor acordei as 5 da manhã e passei o dia todinho gravando a Chiara", falou sobre seu papel na trama de Gloria Perez.

"Um aniversário diferente: sem viagem, sem festa, mas de MUITA realização… meus 20 anos foi o melhor ano da minha vida e eu já estou pronta para superar isso com os 21 obrigada por todas as mensagens e carinho! ULALA HOJE É O MEU DIA! vivaaaaaaaa", celebrou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon faz revelações sobre sua primeira personagem em novela e rebate críticas

Em coletiva de imprensa da novela Travessia, Jade Picon contou como está sendo viver Chiara na trama de Gloria Perez e como fez para lidar com tantas críticas após o anúncio de sua escalação para seu primeiro trabalho como atriz em um folhetim global.

"Quando essa oportunidade chegou assim pra mim já imaginei que ia ser algo que gerasse isso, independente do que eu escolhesse fazer na minha vida, vai ter gente falando bem ou mal, já to acostumada, desde os 12 anos, desde que eu to na internet, mas eu jamais deixaria de aproveitar a oportunidade como essa que é a maior que apareceu na minha vida, não poderia tá mais feliz de tá nesse processo por conta do que as pessoas fossem dizer, respeito muito a profissão", declarou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!