De biquíni, Carolina Ferraz mostra corpo real em fotos e impressiona: ''Espetáculo''

Aos 55 anos, Carolina Ferraz mostra curvas reais na praia e chama a atenção

A apresentadora Carolina Ferraz (55) chamou a atenção ao surgir de biquíni em novas fotos compartilhadas em sua rede social nesta terça-feira, 28. Usando um modelo bem fininho com lacinho, a famosa exibiu seu corpo sem retoques e impressionou.

Nos registros publicados pela artista, ela posou deslumbrante aproveitando o dia de sol na praia. Além de roupa de banho, Carolina apareceu usando óculos escuros e chapéu.

Fazendo várias poses em diversos ângulos, a ex-atriz global revelou suas curvas sem medo e sem filtros, inspirando as seguidoras. "Quando sua BFF resolve ser fotógrafa e usa esmalte vermelho. Quem nunca?", disse ela na legenda.

Nos comentários, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios. "Perfeição", admiraram os fãs. "Espetáculo", escreveram outros. "A mais chique da praia", falaram os internautas sobre seu estilo impecável.

Veja as fotos de Carolina Ferraz de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Filha mais velha de Carolina Ferraz choca com beleza em fotos com a mãe

A filha mais velha de Carolina Ferraz, Valentina Cohen (28), chamou a atenção ao surgir em novas fotos com a mãe. No sábado, 18, a famosa compartilhou fotos de um ensaio com a herdeira e a jovem roubou a cena com sua beleza.

Nos registros, a apresentadora apareceu com a garota usando looks de cor sóbria. Além da roupa elegante, elas surgiram maquiadas e de cabelos feitos.

Em uma selfie tirada por Valentina, elas apareceram sorrindo e em outro clique, a primogênita da artista surgiu fazendo pose.

Além das roupas cheias de estilo e elegância, a dupla ainda vestiu acessórios nada discretos. A filha da famosa posou com brinco colorido com pedras e a artista com brinco e pulseira dourados. Veja as fotos aqui.

Carolina Ferraz é mãe de duas meninas, Valentina Cohen, e a caçula, Isabel, de sete anos.