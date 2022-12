Carolina Ferraz abre álbum de viagem com a família e impressiona: ''Dom de fazer filhas lindas''

Apresentadora Carolina Ferraz encantou ao mostrar fotos de viagem com as filhas fora do Brasil

A apresentadora Carolina Ferraz (54) encantou ao compartilhar algumas fotos da viagem que fez com as filhas para fora do Brasil. Nesta quarta-feira, 28, a famosa contou que chegou ao fim a aventura e fez um resumo dos últimos dias pelos Alpes Franceses.

Ao lado da primogênita, Valentina (27), e da caçula, Isabel (7), a atriz curtiu o momento de férias do trabalho e mostrou que aproveitaram ao máximo o local com neve.

"CHEGUEI! Chega ao fim esses 20 dias de férias, muita bagunça! Uma delícia estar com minha família 24/7 fazendo nada a não ser dar risada criando memórias e se divertindo juntos. Agora de volta ao trabalho na última semana do ano de 2022", disse Carolina Ferraz.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram os cliques e a beleza das herdeiras da artista. "Dom de fazer filhas lindas", falaram os fãs. "Família linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa encantou com outros cliques da viagem internacional com as filhas no local frio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Carolina Ferraz impressiona ao exibir corpo real em fotos de biquíni

Carolina Ferraz impressionou ao compartilhar cliques de biquíni. Recentemente, a apresentadora da Record TV começou a semana esbanjando beleza em sua rede social ao mostrar um ensaio que fez de roupa de banho.

Usando um modelo fininho e cheio de estilo, a famosa exibiu suas curvas de forma real nos registros. "Shine bright", falou ela sobre brilhar.

