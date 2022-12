Carolina Ferraz publica fotos de viagem com as filhas pelos Alpes Franceses

Atriz Carolina Ferraz está curtindo viagem pelos Alpes Franceses com filhas Valentina e Izabel

A atriz Carolina Ferraz (54) está curtindo uma viagem super chique com suas duas filhas, Valentina (27) e Izabel (7)! A família está reunida nos Alpes Franceses, e a apresentadora decidiu compartilhar em suas redes sociais algumas imagens de momentos incríveis que estão vivendo juntas.

“Que delícia poder curtir e dar risada com quem a gente ama”, escreveu a atriz e apresentadora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela mostra momentos que a família está vivendo na viagem, em diversos locais lindos, com uma paisagem sensacional.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a fofura dos registros publicados pela atriz. “Que maravilha poder levar o cachorro”, elogiou um seguidor, comentando sobre o fato do cachorro da família estar presente na viagem. “Que mágico, que família linda! Tudo muito lindo”, exaltou uma outra. “Parabéns pela linda família”, exclamou uma terceira internauta.

Carolina Ferraz faz rara aparição com a filha mais velha, Valentina

No fim do mês de agosto, Carolina Ferraz fez outra aparição rara, desta vez com sua filha mais velha, Valentina, de 27 anos. As duas foram vistas juntas curtindo o lançamento do filme, O Debate, em um cinema de São Paulo.