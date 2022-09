De biquíni, Carolina Dieckmann exibe corpão escultural deitada em boia colorida: ''Uau''

Em dia de sol, atriz Carolina Dieckmann fez fotos com biquíni prateado futurístico e deu show de beleza com corpaço escultural

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 13h15

Mais uma vez, a atriz Carolina Dieckmann (43) chamou a atenção da web ao compartilhar nesta sexta-feira, 09, alguns registros de como está sendo a sua visita ao Brasil. Aproveitando os últimos dias de folgas em seu lar, ela aproveitou o calor para colocar o biquíni e se refrescar.

Os registros do momento foram compartilhados em seu perfil no Instagram e a loira chocou ao exibir suas curvas torneadas no modelo de roupa de banho futurístico e brilhante. De cor prateada, a peça deixou a famosa ainda mais deslumbrante para renovar o bronzeado.

Fazendo várias poses em sua residência, a cantora chamou a atenção ao ostentar sua barriga chapada e suas entradinha saradas nas fotos caseiras em que aparece deitada em uma boia roxa: "Sexta-feira que chama, né?", escreveu ela na legenda do registro.

Sem maquiagem e com o cabelo de forma bagunçada e repleto de flores, a loira deu um show de beleza natural: "Você é maravilhosa", disparou uma seguidora nos comentários. "Mulher você é uma sereia?", brincou outro deixando um questionamento. "Amo esse sorriso", disse um terceiro.

Ainda nesta manhã, a artista chocou a web com sua beleza fora do comum em ensaio ousado no camarim! Recentemente, Carolina Dieckmann apareceu toda produzida e arrancou elogios ao aparecer com o visual renovado usando um macacão preto nada básico.

