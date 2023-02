De biquíni branco, Lívia Andrade surge poderosa em foto na janela

De férias em Miami, Lívia Andrade ostenta suas curvas deslumbrante em foto ousada com look todo branco

A apresentadora Lívia Andrade (39) agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao colocar a sua boa forma para jogo. De férias em Miami, nos Estados Unidos, ela abriu um álbum de fotos de seus dias de descanso em um local paradisíaco .

A beldade posou na janela de uma varanda luxuosa e deixou à mostra sua beleza deslumbrante. Ela apareceu apenas de biquíni branco fio-dental e camisa branca enquanto posava de frente para o mar cristalino.

“Tudo azul! Dia 2 de fevereiro na beira pra praia vou me abençoar”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Você abusa da beleza”, disse um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “Maravilhosa, sereia da praia”, declarou mais um.

Lívia Andrade revela procedimento estético no bumbum

Há pouco tempo, Lívia Andrade contou que fez um procedimento estético para cuidar do contorno e vo volume do bumbum. "É possível manter o contorno, formato, volume e textura!!! Eu tinha pouco tempo e queria ter de volta o bumbum do jeitinho que ele era antes. Eu fiz um tratamento pesado com medicamentos fortes por um longo tempo e os efeitos colaterais mudaram meu corpo. A casa caiu!!! Kkkkk. O @alessandroalarcao me provou que é possível, com a união de tecnologias e novos procedimentos sem intervenções cirurgica e sem mudar a forma natural do meu corpo. Meu projeto verão aos 45 do segundo tempo deu super certo! Obrigada time", disse ela.