De biquíni branco, Leticia Spiller rouba a cena em praia paradisíaca: 'Perfeita'

Aos 49 anos, Leticia Spiller rouba a cena ao esbanjar curvas esculturais no mar; veja

A atriz Leticia Spiller (49) impressionou ao compartilhar fotos curtindo o mar das Maldivas. Nesta sexta-feira, 05, a loira surgiu deslumbrante no local paradisíaco e chamou a atenção dos seguidores com tanta beleza.

Além do mar com águas cristalinas, a loira deu um show no lugar e se destacou com suas curvas esculturais. De biquíni branco, a famosa roubou a cena ao deitar na areia e mergulhar.

"O sol da alma não se põe e não possui ontem", refletiu Leticia Spiller na legenda dos cliques arrasadores.

Nos comentários, os internautas logo encheram a atriz de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Mulher do céu", exclamaram. "Que fotos lindas", aprovaram outros.

Veja as fotos de Leticia Spiller nas Maldivas:

'Vejo meus 50 anos como um presente', diz Leticia Spiller sobre pressão estética

Com um extenso currículo de produções, a atriz Leticia Spiller (49) está vivendo a melhor fase para chegar aos 50 anos. Com projetos para serem lançados em 2023, a artista aproveita sua conexão com a natureza, com os filhos e foca seu bem-estar, sem se preocupar com a pressão sob seu corpo e aparência. "Vejo os meus 50 anos como um grande presente, uma caminhada de escolhas felizes."

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, Leticia Spiller afirma que não deixa a pressão da sociedade etarista a atingir . A artista afirma que enxerga as cobranças quanto ao corpo, rugas e até mesmo fios brancos no cabelo, mas que está aproveitando os frutos e privilégios que seu trabalho a deu, e está feliz por completar os 50 anos ao lado dos filhos Pedro Novaes (26) e Stella Loureiro (12).

Bastante reservada quanto à vida pessoal, a atriz conta que tem muito orgulho da carreira que seu filho, Pedro, fruto do relacionamento com Marcello Novaes (60), seguiu. Spiller afirma que, apesar de ter sido criado livre para escolher qual carreira gostaria de seguir, seu filho se jogou no mundo das artes, tendo atuado em novelas como Malhação, e também no comando da banda Fuse, seguindo a música como seu grande amor.

Agora, ela também encara o desafio de criar sua filha, fruto do relacionamento com Lucas Loureiro (50), que está cada vez mais próxima à adolescência. "É interessante Stella estar desabrochando para a vida no momento de vida em que estou mais madura também. É um desafio nos dias de hoje encontrar o equilíbrio entre liberdade e limite, mas é sempre um aprendizado e evolução educar e ajudar os filhos."

Na carreira, a artista está na segunda temporada da série Cidade Invisível, da Netflix, e também prepara uma nova personagem para a série Verônika, que irá estrear na plataforma de streaming Globoplay. Apesar de não poder dar detalhes da trama, ela conta que irá interpretar uma delegada e que está entusiasmada para ver o público conhecendo a história.

E até o fim deste ano, Leticia Spiller tem alguns outros projetos para estreia. Ela está no elenco de um filme que chegará na plataforma Amazon Prime Video, além de uma série "forte sobre mulheres" para o Star+. Além disso, ela também está captando outros projetos para o cinema. "Estou feliz demais por estar produzindo e trabalhando tanto."