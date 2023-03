Letícia Spiller fala sobre preconceito com relação a idade: "Nos sentíamos no fim da carreira chegando aos 40"

Letícia Spiller compartilhou uma reflexão sobre etarismo nas redes sociais, ao fazer um desabafo sobre o assunto

Letícia Spiller (49) decidiu refletir sobre o etarismo ao falar sobre frases constantemente usadas por conta de sua idade.

Ela citou dez expressões que mulheres costumam ouvir, como “ela está ótima para a idade dela”. A atriz disse, ainda, sobre atrizes indicadas ao Oscar e como o evento tem mudado durante os últimos anos.

“Na premiação do Oscar, a atriz Michelle Yeoh, deixou um recado muito importante: “Mulheres, nunca deixem ninguém dizer que a sua melhor fase da vida já passou”. É exatamente esse o recado que quero passar”, ressaltou.

“Esse ano faço 50 anos e 35 anos de carreira, e ainda há muito o que conquistar. Por muitos anos, nós mulheres, nos sentíamos no fim da carreira, chegando aos 40 anos. O mercado muitas vezes é cruel. E é importante ver como a média da idade de atrizes indicadas ao Oscar, a maior premiação do cinema internacional, tem mudado. Segundo a Folha de São Paulo, a média da idade de atrizes indicadas ao Oscar subiu 10 anos em cinco décadas“, completou a famosa.

Letícia Spiller fala sobre a novela 'O Rei do Gado': ''Foi um marco''

Letícia Spiller, que fez parte do elenco da primeira fase de 'O Rei do Gado', comentou sobre o trabalho, realizado em um momento importante de sua vida e carreira.

"O Rei Do Gado foi para mim um marco do ponto de vista artístico, político e social. Um dos trabalhos em que mais me identifiquei dentro da televisão", explicou.

Em seguida, Letícia recordou que na época, estava grávida de seu primeiro filho, Pedro Novaes (26), do relacionamento com Marcello Novaes (60).

"E também muito especial, pois eu carregava meu primeiro filho no ventre, que me acompanhou e me deu força para viver Giovanna Berdinazzi", disse ainda.