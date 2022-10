De biquíni, Andressa Suita exibe corpão sequinho em passeio de barco

Andressa Suita deixa as curvas impecáveis à mostra ao usar biquíni estiloso em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 10h21

A modelo Andressa Suita (34) agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto de biquíni. Ela está curtindo as férias com a família no litoral e registrou o seu look para um passeio de barco na praia.

A estrela colocou para jogo o seu corpo sarado e curvilíneo ao posar só de biquíni estampado durante o pôr do sol. A musa deixou à mostra a cinturinha fina e as pernas torneadas ao caprichar na pose. Além disso, ela também mostrou a sua saída de praia com transparência e combinando com o biquíni.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza da esposa de Gusttavo Lima. “A mais bela do Brasil”, disse um seguidor. “Coisa preciosa”, comentou outro. “Uma sereia”, declarou mais um. “Deusa perfeita”, comentou outro.

