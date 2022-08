De biquíni, Ana Paula Siebert deixa Roberto Justus babando ao exibir corpão: ''Muito gata!''

Modelo Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, posta foto de lingerie e aposta no carão ao ostentar curvas perfeitas

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 10h08

A modelo Ana Paula Siebert (34), esposa do empresário Roberto Justus (67), chamou atenção nas redes sociais ao ostentar suas curvas esculturais em novas fotos!

Na noite de segunda-feira, 01, a loira publicou uma sequência de três cliques de um ensaio fotográfico em que aparece usando apenas look preto. De biquíni, ela abriu a jaqueta de mesma cor e mostrou o corpaço bronzeado e seu shape sarado. Apostando no carão, a influenciadora digital, que é mãe de Vicky (2), roubou a cena na web.

"1, 2 ou 3?", perguntou Ana Paula sobre a preferência dos seguidores.

Nos comentários da publicação, a gata ganhou elogio do maridão e dos seguidores, que exaltaram sua beleza. "Demais! Todas lindas! Muuuito gata!", babou Justus. "Para tudooooo", "Gata em todas", "Maravilhosa", "Você é linda, mulher! Parece uma boneca", "Belíssima", "A modelo dificulta a escolha".

Confira as fotos de Ana Paula Siebert de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa de 13 anos da enteada, Rafa Justus

A herdeira de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro (45) completou mais um ano de vida no último dia 21 de julho e ganhou uma festa luxuosa da família. Rafaella Justus celebrou o aniversário de 13 anos e com uma comemoração durante viagem de férias com o pai para os Estados Unidos. A atual esposa do empresário, Ana Paula Siebert, usou sua conta no Instagram para compartilhar detalhes da festinha pool party em Miami. A celebração, que aconteceu em um parque aquático, teve decoração em cores claras, como rosa, azul bebê e branco, e contou com balões, flores e enfeites de flamingos.

