Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa de 13 anos da enteada, Rafa Justus, nos EUA

Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa de 13 anos da enteada, Rafa Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h10

A herdeira de Roberto Justus (60) e Ticiane Pinheiro (45) completou mais um ano de vida na última quinta-feira, 21, e ganhou uma festa luxuosa da família!

Rafaella Justus celebrou o aniversário de 13 anos e ganhou uma comemoração durante viagem de férias com o pai para os Estados Unidos. A atual esposa do empresário, Ana Paula Siebert (34) usou sua conta no Instagram para compartilhar detalhes da festinha pool party em Miami.

A celebração, que aconteceu em um parque aquático, teve decoração em cores claras, como rosa, azul bebê e branco, e contou com balões, flores e enfeites de flamingos.

"Flamingo Pool Party", escreveu Ana, mãe de Vicky, na legenda.

Confira os detalhes da festa de Rafa Justus:

Ana Paula Siebert se declara para Rafa Justus

Ana Paula Siebert prestou uma linda homenagem para a enteada, Rafa Justus, em seu aniversário! A influenciadora digital compartilhou algumas fotos com a garotinha e se declarou: "Rafinha, hoje o dia foi todo seu! E que dia! Estamos exaustas em casa de tanto correr pelo parque aquático, até na cápsula mais radical do parque você foi! Que menina forte que você está se tornando… "Eu te conheci tão pequena, você tinha 4 aninhos e hoje chegou aos 13… passou tão rápido!!! Você está linda, cheia de vida e de luz! Que Deus ilumine demais seu caminho e que você seja imensamente feliz. Eu estarei aqui, pronta, sempre que você precisar! Te amo! Paula. @rafapinheirojustus", disse a loira.

