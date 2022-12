De biquíni, Ana Hickmann exibe corpaço em dia na praia

Ana Hickmann deixa a barriguinha sarada à mostra ao posar com biquíni estiloso em dia na praia

A apresentadora Ana Hickmann (41) arrasou ao compartilhar novas fotos de biquíni nas redes sociais. Neste sábado, 3, a estrela abriu um álbum de fotos na praia e arrancou suspiros dos fãs.

A comunicadora exibiu o corpão sarado e curvilíneo ao renovar o bronzeado em uma praia. Nas fotos, ela apareceu com um biquíni verde de lacinho na cintura e deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda, maravilhosa”, contou um seguidor. “Uma deusa”, comentou outro. “Mulher espetacular”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann relembra dificuldade no casamento

Casada há 24 anos com Alexandre Correa, Ana Hickmann surpreendeu ao revelar que o casal já enfrentou uma crise no relacionamento. Durante um vídeo em que a modelo era entrevistada pelos fãs, ela foi perguntada sobre a pior fase de seu casamento. Ela, então, sincera, respondeu: “Quando nos conhecemos, éramos muito jovens. Moldando nossa personalidade. Eu era muito insegura com as coisas que eu sentia e na forma que em impunha va vida e ele, pelo fato de ter dez anos a mais, achava que só ele podia ter a razão por ter mais experiência. Aí foi quando a gente começou a brigar mais”

“Por cada um tentar colocar o seu lado da moeda e às vezes não saber ouvir o outro lado. Um sem paciência e o outro pavio curto… A gente acaba às vezes falando coisas assim”, explicou Ana Hickmann. "O que eu posso falar desses anos de casamento, é que vale a pena, viu", afirmou ela.