De biquíni, Aline Campos exibe abdômen trincado após drenagem

Aline Campos faz drenagem linfática e dá show de beleza ao exibir o resultado

Aline Campos (35) aproveitou sua ida a um SPA na manhã desta sexta-feira, 10, e revelou um de seus segredos para manter o corpão escultural em dia. A gata surgiu com um biquíni vermelho fininho e exibiu o resultado de uma drenagem linfática ao colocar a barriga sequinha pra jogo nas redes sociais, deixando os seguidores impressionados com a beleza.

Pelos stories, Aline explicou porque decidiu fazer o procedimento: “Vou começar o dia fazendo massagem, drenagem, olha a minha cara!”, disse contente, exibindo o corpaço escultural. “Eu tava inchada, agora tô me sentindo sequinha! Gratidão! Bárbara Labres me indicou e agora não largo mais”, Aline contou enquanto exibia o corpo sequinho e agradeceu sua vizinha. Em seguida, ela esbanjou simpatia e abraçou a massagista.

Aline Campos exibe corpão após drenagem - Reprodução/Instagram

Durante o vídeo a gata ainda virou de ladinho e mostrou o bumbum avantajado em contraste com a cinturinha fininha. Para finalizar a sequência, Aline compartilhou um vídeo em que aparece sem a parte de cima da roupa de banho, virada de bruços, enquanto recebia a massagem: “Começando o dia com uma drenagem perfeita!”, legendou.

Aline Campos exibe corpão após drenagem - Reprodução/Instagram

Aline Campos recebe massagem - Reprodução/Instagram

De biquíni, Aline Campos ostenta corpão escultural em cachoeira

Aline Campos deixou os seguidores de queixo caído com um clique ousado publicado em suas redes sociais na semana passada. A gata viajou até a Chapada dos Veadeiros, e posou com um biquíni nude em uma cachoeira, deixando o corpão trincado em evidência na paisagem paradisíaca.

“Com que frequência você se conecta em presença e entrega com a natureza?”, perguntou a modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Aline mostra sua barriga trincada e as curvas esculturais enquanto aproveita a natureza, com uma cachoeira linda de fundo.