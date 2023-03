De biquíni, Aline Campos ostenta corpão escultural em cachoeira: ‘Poder’

Ex-bailarina do Faustão Aline Campos deixa seguidores malucos com corpão impressionante

A modelo e ex-bailarina do Faustão Aline Campos (35) decidiu deixar os internautas de queixo caído nesta sexta-feira, 3! Através de suas redes sociais, a influenciadora surgiu com um biquíni cavadíssimo aproveitando uma cachoeira, mas o que chamou a atenção dos seus seguidores foi o corpão impressionante da morena.

“Com que frequência você se conecta em presença e entrega com a natureza?”, perguntou a modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Aline mostra sua barriga trincada e as curvas esculturais enquanto aproveita a natureza, com uma cachoeira linda de fundo.

Os comentários foram inundados de elogios de seguidores babando pela beleza excepcional da modelo. “É muito Deusa essa mulher gente!”, exaltou uma internauta. “E esse corpo, Brasil?”, questinou uma outra, indignada com a perfeição de Aline. “Faz tempo que não come um torresmo com farofa né”, brincou um terceiro fã. Além disso, milhares de carinhas de apaixonados, palminhas e emojis de corações foram enviados para enaltecer a perfeição da ex-bailarina.

Veja a publicação da ex-bailarina do Faustão Aline Campos curtindo uma cachoeira e exibindo seu corpão trincado:

De biquínis mínimos, Aline Campos e Bárbara Labres renovam o bronze juntas

Essa não foi a primeira vez que Aline Campos agraciou seus seguidores com registros de biquíni. Durante o pré-carnaval, a morena renovou o bronzeado acompanhada de sua vizinha, a DJ Bárbara Labres (26), e as duas arrancaram suspiros dos admiradores ao compartilhar alguns registros com peças mínimas em uma praia do Rio de Janeiro.

Aline postou um vídeo em que usa um biquíni colorido tomara que caia, ao lado de Bárbara, que apostou num modelo fininho em preto e branco e escondeu apenas o essencial. "Minha vizinha parceira, Bárbara Labres”, revelou a modelo.