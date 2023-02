De biquíni, Alice Wegmann exibe a barriga trincada

Alice Wegmann renova o bronzeado em dia na praia e a barriga sarada rouba a cena em foto só de biquíni

A atriz Alice Wegmann aproveitou um lindo dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. A beldade foi fotografada pelos seus amigos em uma praia carioca e ostentou toda a sua beleza.

Nos stories do Instagram, ela exibiu a foto na qual usava apenas um biquíni azul. Ela deixou à mostra sua barriga reta e sarada e também as curvas impecáveis.

Nos últimos dias, Alice Wegmann mudou o visual para o seu novo trabalho na TV. Agora, a atriz está com o cabelo em tom de castanho escuro.

Depois do sucesso como a protagonista da série Rensga Hits!, a estrela vai brilhar na segunda temporada da série Justiça, escrita por Manuela Dias, para o Globoplay. Ela também foi escalada para atuar na novela Segundas Intenções, da HBO Max, que deve começar a ser gravada no meio do ano.

Alice Wegmann celebra seu aniversário de 27 anos

Em novembro de 2022, Alice Wegmann completou 27 anos de vida e postou uma reflexão nas redes sociais sobre a chegada da nova idade.

"Todo aniversário é um renascimento. Acredito muito na força dos ciclos… como boa escorpiana, já morri e vivi muitas vezes dentro desses 27 anos. Muitas. Passei umas semanas esquisitinhas agora, mas hoje tô recebendo uma tsunami de amor. Agradecida pelos amigos, pela família, oportunidades, encontros, viagens e sonhos. A vida não é o que a gente planeja pra ela - mas exatamente por isso, ela pode ser bem melhor. Tenho fé no tempo, no destino e nas pessoas; e quanto mais velha eu fico, mais entendo a minha pequenez nessa vida tão grande", começou escrevendo.

"E cabe a mim crescer, pelo menos um pouco - aprendendo com os erros, com os outros, com gentileza, doçura, generosidade e encantamento… sabendo valorizar cada pessoa que passa, fica, vai ou volta. Mas que todas elas merecem amor, e merecem amar. Obrigada pelas mensagens, pela torcida e por tanto carinho.Feliz pela chance de renascer outra vez, que seja um ano lindo como o mar da Bahia. Amém, asè, saravá!", disse ainda Alice Wegmann.