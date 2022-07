Dani Valente muda o visual e recebe elogios dos fãs: “Poderosa”

A atriz Dani Valente mudou totalmente o visual abandonando seus cabelos loiros

Neste sábado, 9, Dani Valente surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança em seu visual.

A atriz deixou o cabelo curto e abandonou o loiro deixando os fios grisalhos. O cabeleireiro Celso Kamura compartilhou o novo corte de cabelo da artista em seu Instagram e perguntou: “Dani Valente agora completamente natural. Gostaram ?”.

E os fãs de Dani aprovaram o novo visual da atriz. “Esse seu cabelinho te deixou com cara de mais poderosa”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Amei seu cabelo”.

Dani ainda publicou em seu Instagram um vídeo dançando com sua filha e Celso. Valentina, filha de Dani também mudou completamente o visual ao tirar as mechas rosas do cabelo e deixa-lo mais curto.

Confira aqui o novo visual de Dani Valente e da filha Valentina!

