Com o vestido estourando, Flávia Alessandra exibe decote saltando e sensualiza em fotos: ''Que mulher''

Atriz Flávia Alessandra ostentou corpaço turbinado em vestido micro e arrancou suspiros com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 13h32

A atriz Flávia Alessandra (48) deu um show de beleza e sensualidade em sua rede social ao compartilhar fotos de um ensaio com pouca luz.

Nos registros publicados pela esposa de Otaviano Costa (49), ela apareceu deslumbrante usando um vestido micro bem colado ao corpo. Com o decote marcado, a loira sensualizou com um morango na boca e arrancou suspiros na rede social.

"Mulher, Mulher lua. A outra face, a face nua. Mulher terra. O que é mistério, o que se espera. Mulher natureza. O que é firme, o que é beleza. Mulher força. A gravidade, a correnteza. Mulher água. O nascimento, a incerteza. Mulher vida. Por toda parte, a tua semente. Mulher gente", refletiu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários dos cliques, a triz foi logo coberta de elogios. "Que mulher", exclamaram então os internautas. "Uma deusa", admiraram os fãs. "Como é gata", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra surgiu arrasadora vestindo um look com fenda no limite e recebeu mais elogios em sua rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Nada ciumento, Otaviano Costa exibe Flávia Alessandra de fio-dental

O apresentador Otaviano Costa provou mais uma vez que não é nada ciumento com a amada ao mostrar o corpaço da atriz Flávia Alessandra em um vídeo publicado em sua rede social recentemente.

No registro, a loira apareceu esbanjando seu corpaço torneado e principalmente seu bumbum empinado ao surgir fazendo um ensaio usando apenas um body preto de modelo fio-dental.

