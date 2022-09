Com novo visual, Larissa Manoela celebra 47 milhões de seguidores: "Minha família virtual"

Estreando o visual novo com o pé direito, Larissa Manoela conquistou 47 milhões de seguidores no Instagram

Redação Publicado em 17/09/2022, às 13h59

Neste sábado, 17, Larissa Manoela (21) dividiu com a web a sua felicidade. A atriz e influenciadora completou 47 milhões de seguidores e exibiu sua alegria com a conquista.

No seu perfil do Instagram, Larissa Manoela exibiu fotos com o novo visual, a atriz adotou os fios curtos e surgiu belíssima na postagem.

Sorridente e usando um look confortável, Larissa Manoela exibiu sua beleza de milhões e comemorou sua conquista com o feito na plataforma: "Felizinha com o novo visual e os 47 MILHÕES. Brigada por estarem aqui, me seguindo, acompanhando & me apoiando! Minha família virtual Valeeeeeu!", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, os seguidores de Larissa Manoela aproveitaram para enaltecer a beleza da atriz: "Perfeita", escreveu um. "Parabéns, lindona", disse outro. "Maravilhosa demais", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Larissa Manoela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela manda suposta indireta ao ser citada por Thomaz Costa em 'A Fazenda'

Na quarta-feira, 14, Larissa Manoela se pronunciou em seu Twitter após ser citada em A Fazenda. Sem citar nomes, os fãs da estrela relacionaram a mensagem ao seu ex-namorado Thomaz Costa, que está participando do reality. A situação começou quando o participante Tiago Ramos desabafou sobre o fato de ser conhecido apenas como o ex-namorado da mãe de Neymar. A advogada Deolane Bezerra tentando consolar o colega, olhou para Thomaz Costa e disse: “Esse aqui mesmo, é o ex da Larissa Manoela pelo resto da vida”. Na web, Larissa escreveu: “Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca?”.

