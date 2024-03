Com a neta, Helô Pinheiro esbanja beleza na praia: 'Garotinha de Ipanema'

Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro esbanja beleza ao se exibir na praia com uma de suas netas, a atriz Bruna Pinheiro

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro deu um show de beleza ao lado de uma de suas netas, a atriz Bruna Pinheiro, também conhecida como Buby pela família. Neste domingo, 17, a famosa compartilhou os registros com a jovem na praia e encantou.

Combinando biquíni com a menina, a mãe de Ticiane Pinheiro surgiu deslumbrante ao curtir o dia ensolarado com muita animação. Desfilando na areia, a dupla arrancou elogios dos internautas com tanta beleza.

"Caminhando a beira da 2ª melhor praia do Mundo com a minha “Garotinha de Ipanema “, neta Bruna", escreveu Helô Pinheiro na legenda dos registros raros ao lado da neta, que já estrelou em novelas da Record TV.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram as duas de elogios. "Uau que lindas", falou Ticiane Pinheiro. "Maravilhosa, não é a toa que ela tem uma música em sua inspiração. Ela é muito diva", enalteceram a Eterna Garota de Ipanema.

Outra neta da famosa que está chamando a atenção na rede social é a adolescente Rafaella Justus. Faltando pouco tempo para completar 15 anos, a herdeira de Roberto Justus impressionou ao surgir toda produzida exibindo o resultado da cirurgia plástica no nariz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Ticiane Pinheiro defende Rafaella Justus de críticas

Recentemente, Rafaella Justus fez sua primeira aparição para exibir o resultado de sua cirurgia plástica. A adolescente, que passou por uma rinoplastia e correção de desvio de septo, apareceu em um vídeo com a família de forma discreta. No entanto, ela recebeu alguns comentários nas redes sociais e sua mãe, Ticiane Pinheiro, saiu em defesa da filha.

No Instagram, uma página de entretenimento usou uma foto mais antiga de Rafaella para compartilhar a novidade. Os seguidores, confundindo o clique com o depois da cirurgia, começaram a criticar o resultado do procedimento estético nos comentários. Alguns ainda apontaram que a adolescente deveria fazer outras operações. Leia mais aqui.