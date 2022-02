Com macacão colado, Simone Mendes ostenta silhueta deslumbrante e rouba a cena com decote poderoso

Cantora Simone Mendes compartilhou foto mostrando seu look de show e impressionou com silhueta escultural

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 12h28

A cantora Simone Mendes (37) chamou a atenção com mais um clique de seu look do dia.

Nesta sexta-feira, 11, a coleguinha, da dupla com Simaria Mendes (39), compartilhou uma foto mostrando sua nova silhueta e impressionou.

Usando um macacão brilhante, bem acinturada e decotado, a sertaneja esbanjou beleza e suas curvas esculturais após plástica.

"Amanhã tem Belém do Pará", avisou Simone Mendes onde será o seu próximo show com a irmã no Brasil.

Nos comentários, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Tá magra, migles", notaram que a cantora perdeu mais de 24 kg. "Linda", admiraram os fãs.

É bom lembrar que após o nascimento da segunda filha, Simone Mendes resolveu adotar novos hábitos alimentares, fazer exercícios e depois de perder grande quantidade de peso resolveu fazer cirurgia plástica.

Veja o look de Simone Mendes: