Com look minúsculo e cavado, Gracyanne Barbosa impressiona ao exibir bumbum perfeito: "É muita perfeição"

A musa fitness Gracyanne Barbosa arrancou suspiros dos seguidores ao recordar um vídeo mostrando sua fantasia de Carnaval

Gracyanne Barbosa (39) elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar um vídeo recordando a fantasia que usou no Carnaval.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a musa fitness surgiu fazendo diversas poses ao surgir usando um look minúsculo: um maiô cavado prateado, que deixou à mostra seu abdômen trincando e seu bumbum enorme.

"#TBT bem recente e especial! O que foi o carnaval 2023? Uma explosão de alegria, diversão, emoção e muito samba no pé, mas ainda não acabou!! Sábado tem desfile das campeãs e claro que estarei lá curtindo e aplaudindo essa galera linda que brilhou na Sapucaí!", disse a mulher do cantor Belo (48) na legenda da publicação.

O vídeo ousado e sensual de Gracyanne ganhou diversos elogios dos seguidores. "Perfeita", disse uma seguidora. "Ela arrasa sempre. Sem contar o corpo, perfeita", escreveu outra. "Nossa diva linda. Você é luz, Gra", comentou uma fã. "Simplesmente maravilhosa", afirmou outra. "É muita perfeição", falou mais uma.

Confira o vídeo de Gracyanne Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Briga em camarote

Além de chamar a atenção com seus looks ousados, Gracyanne Barbosa acabou acompanhando um desentendimento do esposo, o cantor Belo, em um camarote no Rio de Janeiro. Após ser questionada sobre o ocorrido em sua rede social, a musa fitness resolveu encerrar o assunto esclarecendo o que aconteceu.

Ao perguntarem se eles forem expulsos do local, a influenciadora logo negou a suposição. "Não houve expulsão! Apenas um desentendimento e já foi resolvido. POR FAVOR, parem de acreditar em tudo o que leem!", pediu ela em um trecho da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!