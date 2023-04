Com look curto, Gabi Martins chama atenção ao exibir barriga sarada e pernas torneadas

Solteira, a cantora e ex-BBB Gabi Martins ganhou elogios dos seguidores ao mostrar o look escolhido para curtir o dia no parque

Gabi Martins (26) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ostentando toda sua beleza e boa forma.

A cantora e ex-participante do BBB 20 aproveitou o dia ensolarado para curtir um dia no parque, e impressionou ao exibir sua barriga sarada e suas pernas torneadas ao surgir usando um look curto: um top e um shorts jeans. Ela ainda compôs o look com uma bolsa, óculos escuros e tênis branco.

Ao dividir os registros no feed do Instagram, Gabi deixou uma reflexão na legenda. "Quero paz. Quero tranquilidade. Quero tudo aquilo que me faça bem de verdade... Curtindo SP!", escreveu ela, contando que estava no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Vale lembrar que Gabi está solteira deste o término do seu namoro com Lincoln Lau (33). Os dois estavam juntos há quatro meses, e ela expôs nas redes sociais que descobriu que foi traída pelo gamer. "Tô tentando ficar calma, entender as coisas. Mas assim, estou extremamente decepcionada, como se tivesse uma facada nas costas. Descobri hoje a traição, até então eu não sabia, estava mais calada, não ia me expor. Mas depois disso não tem como", disse ela na ocasião, dando detalhes da traição.

Confira as fotos de Gabi Martins:

Novo visual

Recentemente, Gabi Martins deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos mostrando seu novo visual.

A cantora abandonou as mechas longas e surgiu com os cabelos loiros mais curtinhos, passando um pouco do seu ombro. "MUDEI. Agora sim uma nova mulher. Gostaram?", escreveu a ex-BBB na legenda da postagem.

