Gabi Martins dá show de beleza ao revelar novo visual nas redes sociais

A cantora e ex-BBB Gabi Martins compartilhou em suas redes sociais seu novo visual e recebeu chuva de elogios dos seus seguidores

Nesta quarta-feira, 12, Gabi Martins deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos mostrando seu novo visual.

A cantora abandonou as mechas longas e surgiu com os cabelos loiros mais curtinhos, passando um pouco do seu ombro.

“MUDEI. Agora sim uma nova mulher. Gostaram?”, escreveu a ex-BBB na legenda da postagem em que revelava seu novo visual.

Os seguidores da participante do BBB 20 aprovaram o novo corte de cabelo e rasgaram elogios nos comentários! “Amei”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Quando a mulher muda o cabelo, minha filha, segura que ela veio com tudo”.

Ousada!

Nesta terça-feira, 11, Gabi causou comoção nas redes sociais ao posar para algumas fotos usando óculos, acessório que raramente usa.

A artista fez carão e poses sensuais para a foto que vestia uma peça decotadíssima e recebeu diversos elogios.