Com cabelo natural, Ludmilla aproveita passeio de barco e coleciona elogios: ''Perfeita''

A cantora Ludmilla chamou a atenção dos seus seguidores ao exibir o cabelo natural durante passeio de barco

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 14h46

Ludmilla (26) elevou a temperatura nesta quinta-feira, 3, ao compartilhar fotos do passeio de barco em Agra dos Reis.

No feed do Instagram, a cantora exibiu o seu corpaço enquanto renovava o seu bronzeado na área aberta do veículo.

Para a ocasião, ela apostou em um biquíni bem colorido e colocou o seu cabelo cacheado natural pra jogo, o que chamou a atenção dos fãs.

"Ai que linda amei o belo", elogiou Maisa (19); "Coisa mais linda da minha vida", declarou Brunna Gonçalves (30); "Tá perfeito esse cabelo", comentou uma internauta.

