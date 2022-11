Com biquíni fininho, Juliana Paes chama atenção ao exibir corpão sarado: "Perfeita"

A atriz Juliana Paes arrancou elogios dos seguidores ao exibir o corpão impecável nas redes sociais

Juliana Paes(43) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 21, ao ostentar seu corpão impecável.

A atriz surgiu na web usando um biquíni fininho estampado e deixou os fãs babando ao exibir suas curvas perfeitas e sua barriga sarada. Na imagem, Juliana parece na praia, encostada em uma palmeira, com os fios molhados.

O corpo escultural da artista deixou os fãs babando. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Musa", falou uma internauta. "Que espetáculo de mulher", comentou mais uma. "Deusa maravilhosa", comentou uma fã.

Neste domingo, 20, Juliana foi até a praia na Barra da Tijuca para curtir o fim de semana ao lado do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista (45), dos filhos, Pedro (11) e Antônio (09), e de amigos. "A energia caótica da praia… eu amo!", escreveu a atriz ao compartilhar algumas fotos do momento em seu perfil no Instagram.

Confira a foto de Juliana Paes de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

