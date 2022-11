Juliana Paes abre álbum de fotos do final de semana em praia do Rio de Janeiro

A atriz Juliana Paes posou ao lado do marido e filhos nas areias da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

A atriz Juliana Paes (43) foi até a praia na Barra da Tijuca para curtir o autêntico final de semana carioca de muito sol, ao lado do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista (45), dos filhos, Pedro (11) e Antônio (09), e de amigos.

"A energia caótica da praia… eu amo!", escreveu a atriz ao compartilhar algumas fotos do momento, em seu perfil no Instagram. A estrela aproveitou o momento para renovar o bronzeado e se refrescar no mar.

Juliana Paes surpreende no estilo ao apostar em luvas para look de festa

Juliana Paes deu um show de elegância e estilo em sua rede social ao também compartilhar fotos de um evento de luxo que marcou presença. Ela mostrou cliques do momento e impressionou com o look usado para a ocasião.

Nos registros publicados pela musa, ela surpreendeu ao combinar um vestido verde-claro cintilante com luvas pretas que cobriam todo o braço. Além do acessório, Juliana Paes ainda apostou em joias, sandálias com pedraria e bolsa de grife.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a famosa."Impactada", falaram os fãs ao verem as fotos do evento."Minha deusa", exclamaram outros.

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão

Recentemente, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco de uma das salas de sua mansão no Rio de Janeiro. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo a decoração do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão em algumas paredes, a sala principal da ex-global fixa ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.