De biquíni fininho, Juliana Paes arrasa ao mostrar sua boa forma

Juliana Paes curte dia na praia com a família e ostenta sua beleza deslumbrante

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 19h58

A atriz Juliana Paes aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. Neste domingo, 20, a estrela surgiu só de biquíni fininho ao curtir uma ida à praia com sua família.

A estrela foi fotografada ao se refrescar no mar e também se divertindo com o marido, Carlos Eduardo Baptista.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Juliana Paes impressiona ao mostrar sala de sua mansão na rede social

Tempos atrás, Juliana Paes impressionou ao mostrar um pouco da decoração da sala principal de sua mansão no Rio de Janeiro. Na companhia de seu arquiteto, ela gravou vídeos exibindo os móveis do cômodo e chamou a atenção com o estilo diferente do ambiente.

Com sofás de cor creme e revestimentos de madeira no chão e em algumas paredes, a sala principal da artista ainda conta com vários enfeites, como um tapete listrado e um espelho principal no canto em uma parede.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!