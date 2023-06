Com biquíni fininho, ex-BBB Tina Calamba chama atenção ao ostentar corpo sarado

Tina Calamba, do BBB 23, impressionou os seguidores das redes ao exibir seu corpo sarado ao posar à beira da piscina

A ex-BBB Tina Calamba elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 5, ao compartilhar um vídeo em que aparece exibindo toda sua beleza e boa forma ao surgir de biquíni à beira da piscina.

Curtindo sua viagem ao Marrocos, a ex-participante do BBB 23 surgiu no feed do Instagram usando um biquíni laranja fininho, deixando em destaque seu corpo sarado, enquanto fazia diversas poses antes e depois de um mergulho. "Feliz no Simples 3.0. In Marrocos", escreveu a ex-sister na legenda.

A beleza de Tina chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Muito bela", disse uma internauta. "Deusa", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma seguidora. "Perfeita", comentou uma fã.

Meses após o BBB 23, Tina realizou seu sonho de conhecer o Marrocos, e além de compartilhar fotos da viagem, ela também deu detalhes sobre suas experiências marcantes no país. "Essa é a minha primeira vez em Marrocos. Eu tenho gostado demais, é tudo muito novo e diferente, a cultura, as comidas", disse ela com exclusividade para a CARAS Digital, bastante entusiasmada.

"Muitas coisas causaram choque por causa das culturas serem tão diferentes entre os países. Tem o fato deles serem extremamente educados e religiosos. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o deserto e conheci o Deserto do Agafay. Foi bem especial", contou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tina Calamba 💎 (@tinacalamba)

Gabriel Flop abre o jogo sobre namoro com Tina

Com o fim da 23ª edição do Big Brother Brasil, os fãs e telespectadores do programa começaram a torcer por um novo casal: Gabriel Fop e Tina Calamba. Apesar de não terem sido aliados diretos durante o programa, os dois criaram uma relação fora da casa, e rumores surgiram sobre um possível relacionamento. Em conversa com a CARAS Brasil, o modelo abriu o jogo sobre a relação.

"Já cansei de responder isso. Deixo a Tina responder, ela é mais sincera. Vai no último post ou stories dela e pergunta. E pergunta do gringo também, que ele está demorando para aparecer. Ele chegando, alivia a minha barra", começou Gabriel Fop, negando o namoro. "A não ser que a galera for inventar que a gente está traindo o gringo [risos]."

