Com biquíni fininho, Deborah Secco esbanja corpaço em dia de praia

A atriz Deborah Secco apostou em um biquíni fininho para dar um mergulho no mar

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 17h50

Deborah Secco(42) aproveitou o dia ensolarado para dar um mergulho no mar neste sábado, 5. A atriz foi flagrada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, se refrescando.

Para o passeio, a artista apostou em um biquíni fininho fio-dental preto, e exibiu seu corpo sarado e bumbum perfeito enquanto curtia o dia sozinha.

Recentemente, Secco impressionou ao mostrar suas curvas em uma série de selfies curtindo uma praia do Rio de Janeiro. Através dos Stories do Instagram, a atriz exibiu o momento tomando sol e chamou a atenção com tanta beleza ao surgir deitada na areia tomando sol e roubou a cena no local ao surgir com um biquíni bem fininho. "Qualquer folguinha eu corro pro sol", disse a esposa de Hugo Moura.

Confira as fotos de Deborah Secco na praia:

Deborah Secco mergulho no mar - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Deborah dá mergulho no mar - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Deborah no mar - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Deborah na praia - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Deborah saindo do mar - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

