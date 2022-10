De biquíni mínimo, Deborah Secco escandaliza ao exibir decote saltando e bumbum empinado

Atriz Deborah Secco impressionou ao esbanjar corpaço turbinado em biquíni minúsculo

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 07h38

A atriz Deborah Secco (42) impressionou ao mostrar suas curvas em uma série de selfies curtindo uma praia do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 20. Em seus stories no Instagram, ela exibiu o momento tomando sol e chamou a atenção com tanta beleza.

Nos registros publicados pela famosa, ela apareceu deitada na areia tomando sol e roubou a cena no local ao surgir com um biquíni bem fininho.

Usando a peça mínima, Deborah Secco deixou à mostra seu corpaço turbinado. Com o decote marcado, a barriga chapada e o bumbum empinado, ela deu um show de beleza.

"Qualquer folguinha eu corro pro sol", disse a esposa de Hugo Moura (32) ao aparecer renovando o bronzeado deitada de bruço.

De biquíni recortado, Deborah Secco escandaliza com corpaço fora do comum

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco aproveitou as praias de Fortaleza, no Ceará, com a família e chamou a atenção ao fazer selfies pronta para curtir o dia de sol.Vestindo um modelo de biquíni todo recortado, a atriz fez a temperatura subir ao quase revelar demais no look ousado.

