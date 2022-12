Cobrindo apenas o necessário, Poliana Rocha dá show de beleza em ensaio: ''Maravilhosa''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao publicar fotos de ensaio ousado

A esposa do cantor Leonardo, (59), Poliana Rocha (46), impressionou com novas fotos arrasadoras em sua rede social. Neste sábado, 17, a famosa compartilhou cliques de um ensaio cheio de atitude que protagonizou com um look poderoso e chamou a atenção.

Fazendo caras e bocas, a loira se destacou no local ao apareceu vestindo uma calça preta e uma espécie de top de pelo, que cobriu apenas o necessário. Com as costas de fora, ela esbanjou sensualidade com elegância.

"Recria tua vida e acredite em VOCÊ... ! Boa noite á todos!", desejou Poliana Rocha na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas logo admiraram a beleza da mãe do cantor Zé Felipe (24). "Perfeita", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, a esposa de Leonardo impressionou ao exibir a decoração de Natal do jardim de sua mansão. A área externa do lar do casal foi toda enfeitada com luzes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Esposa de Leonardo abre o jogo sobre relacionamento com Virginia Fonseca

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, contou sobre a relação com a nora, Virginia Fonseca, ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Ela foi surpreendida com uma seguidora questionando a interação delas nas redes sociais e abriu o jogo sobre a convivência das duas.

A seguidora escreveu: “Você é uma excelente sogra! Faz de tudo, ela devia ser mais agradecida, curtir e comentar?!”. Então, Poliana destacou a boa convivência com a nora e disse que a decisão de curtir ou não nas redes sociais é uma decisão de Virginia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!