Cobrindo apenas o necessário, Lexa escandaliza com corpaço: ''Perfeita''

Cantora Lexa deixou curvas torneadas à mostra em look mínimo e arrancou suspiros

A cantora Lexa (27) surgiu arrasadora em novo clique em sua rede social. Nesta quinta-feira, 22, ela compartilhou uma foto de ensaio, em que surgiu usando pouca roupa e chamou muita atenção dos internautas.

No registro, a funkeira apareceu usando pouca roupa e cobrindo apenas o necessários com as peças brilhantes.

De calcinha e top, Lexa fez pose com salto alto e com seu cabelão loiro bem alongado. "(…) mas vamos com calma, tá sentindo aí? Tu já viciou em mim “ MAGNÉTICAH", escreveu a artista na legenda do clique poderoso.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram chocados com tanta beleza e atitude da famosa. "Você é perfeita, mulher", disseram para ela. "Uau! Arrasou!", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Lexa impressionou com seu bumbum turbinado. Usando um body fio-dental, a funkeira posou de costas e parou tudo com seus glúteos empinados.

Lexa se emociona na Parada do Orgulho LGBT+ ao ver fã chorando

Durante a Parada do Orgulho LGBT+, Lexa foi surpreendida por uma fã mirim que ao ver a cantora chorou muito de emoção. Abalada com a situação, a funkeira não hesitou em abraçar a garota e dar atenção para ela. O momento viralizou na rede social.

"Nada explica isso! Sou eternamente grata ao amor que recebo todos os dias! Cheguei PARADA SP", falou Lexa ao receber o carinho e admiração da fã.

