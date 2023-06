Coberta de espuma, Giovanna Antonelli se exibe em fotos na banheira: 'Incrível'

Giovanna Antonelli se exibe na banheira e dá show de beleza em momento íntimo

A atriz Giovanna Antonelli chamou a atenção ao compartilhar fotos deslumbrantes curtindo uma banheira com uma paisagem perfeita da natureza. Nesta quarta-feira, 21, a famosa publicou os cliques aproveitando o momento da intimidade em grande estilo e impressionou.

Dando um show de beleza natural, a famosa apareceu sem produção e coberta de espuma ao relaxar em uma banheira. Além de impressionar ao posar poderosa no local, a artista chocou ao exibir os detalhes do lugar repleto de natureza verde.

"Quem ama essa vibe curte aqui", escreveu Giovanna Antonelli na legenda. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Incrível", admiraram. "Que delícia", falaram outros.

Nas últimas semanas, a atriz encantou ao compartilhar cliques raros com o filho mais velho Pietro Antonelli Benício, de 18 anos, fruto do relacionamento que teve com o ator Murilo Benício. Giovanna Antonelli foi com o herdeiro para o Deserto do Atacama, no Chile.

Leia também:De calcinha e sem sutiã, Giovanna Antonelli escandaliza ao abrir a jaqueta: ''Musa''

Veja as fotos de Giovanna Antonelli na banheira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli surge com as filhas gêmeas e o marido

Antes de viajar com Pietro, Giovanna Antonelli (47) curtiu um passeio com as filhas gêmeas, Antonia e Sofia, e o marido, o diretor Leonardo Nogueira. A família foi flagrada em um passeio em uma tarde no shopping no Rio de Janeiro no início da semana passada.

Para o almoço, Giovanna e a família escolheram o restaurante inspirado na cozinha argentina. Clicadas com looks casuais, as meninas apostaram na mesma combinação - short e agasalho -, Antônia e Sophia chamaram atenção pela altura e já estão do tamanho da mãe. Ao ver que eram alvo dos registros de um fotógrafo, a família sorriu com simpatia para o fotógrafo sem se incomodar com os flashes.

Foto: AgNews / EDSON AIPIM