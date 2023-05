Com o filho, Giovanna Antonelli curte noite no deserto e choca com paisagem: 'Meu deus'

Giovanna Antonelli curte noite no Deserto do Atacama com seu filho com Murilo Benício e encanta ao mostrar momento

A atriz Giovanna Antonelli (47) está curtindo uma viagem diferente com o filho mais velho, Pietro Antonelli Benício (18), fruto de seu antigo relacionamento com Murilo Benício (51). Nesta quinta-feira, 25, a famosa mostrou cliques ao lado do herdeiro no Deserto de Atacama, no Chile, e chamou a atenção.

Nos registros, a dupla apareceu desfrutando do céu deslumbrante, repleto de estrelas, vestindo roupas de frio para se proteger das baixas temperaturas.

"Olha a grandeza do Atacama, dessa natureza! Meu Deus! Bom explorar o desconhecido, né?", disse ela na legenda dos cliques especiais com o filho.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros de viagem. "Uau", falaram sobre a paisagem. "Esse lugar parece uma pintura feita por Deus", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Antonelli encantou ao exibir outros cliques com Pietro no deserto. Discreta com sua vida pessoal, ela raramente mostra sua família.

Veja as fotos de Giovanna Antonelli com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli surge em momento raro com as gêmeas e o marido

Nesta semana, Giovanna Antonelli foi vista passeando com a família no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Na ocasião estavam presentes Antônia e Sofia, filhas gêmeas da atriz. As meninas, de 12 anos, são fruto do casamento com o diretor Leandro Nogueira, com quem está desde 2009. O casal se conheceu durante as gravações da novela “Viver a Vida”, exibida na TV Globo no mesmo ano.

Para o almoço, Giovanna e a família escolheram o restaurante inspirado na cozinha argentina. Clicadas com looks casuais, as meninas apostaram na mesma combinação - short e agasalho -, Antônia e Sophia chamaram atenção pela altura e já estão do tamanho da mãe. Ao ver que eram alvo dos registros de um fotógrafo, a família sorriu com simpatia para o fotógrafo sem se incomodar com os flashes. Veja as fotos aqui.

Além das gêmeas, a atriz também é mãe de Pietro, de 17 anos, filho de Murilo Benicio. De férias desde o fim de “Travessia”, Giovanna está curtindo o tempo livre com a família. Depois de passar no Rio, ela seguiu para o aeroporto com o filho, como compartilhou em seu Instagram.

Os dois embarcaram para o Deserto do Atacama, no Chile. “Meu sorriso bobo viajando com ele… #mãeeflho #pi”, escreveu a atriz.