Cleo Pires esbanja ousadia em cliques sensuais; veja fotos

Atriz e cantora, Cleo Pires costuma deixar os fãs babando com looks curtinhos e poses sensuais

Cleo Pires (40) é considerada por muitos um sex symbol e uma musa na beleza, e não esconde toda sua ousadia nas fotos e looks --especialmente em suas publicações nas redes sociais. Agora, curtindo a temporada do verão brasileiro, a artista deixa os fãs babando ao surgir com biquínis cavados e poses pra lá de sensuais. Veja a seguir cinco momentos em que a atriz tirou o fôlego dos seguidores.

A filha de Gloria Pires (59) já começou o ano mostrando sua sensualidade. Cleo Pires celebrou o Ano Novo em Itacimirim, cidade da Bahia, e aproveitou o passeio para tirar fotos e mostrar aos seguidores. "Última tarde do ano", escreveu ela, em uma publicação em que aparece com um biquíni preto fio dental e estilo cortininha na parte de cima.

Em outro momento, a artista resolveu compartilhar um compilado de fotos de seu fim de semana, que consistiu em uma viagem em família, ao lado do marido Leandro D'Lucca (40) e do padrasto, o cantor e compositor Orlando Morais (61). "Parte dois do fim de semana", escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, ela posa com diferentes biquínis tomando banhos de cachoreira.

Outro look que chamou atenção foi sua produção para o Halloween da Pabllo, festa promovida em outubro do ano passado pela cantora Pabllo Vittar. A artista escolheu um vestido totalmente transparente, deixando a mostra sua calcinha e os seios, tampados com adesivos de estrelas. "Doces ou travessuras?", brincou na legenda.

Em meados de 2022, ela também chamou atenção pela escolha de um look ousado. Usando um vestido dourado, a estrela posou sem calcinha, exibindo as fendas do vestido com poses ousadas. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a atriz. "Linda e poderosa", escreve um. "Linda demais", elogiou outro.

Uma das fotos mais ousadas da artista foi publicada em junho de 2021. Ela posou de topless, com os braços levantados e cabelos ao vento, exibindo o bumbum de fora com apenas um biquíni fio dental. A foto, sem legenda alguma, deu o que falar nas redes e rendeu diversos elogios para Cleo Pires, que estava aproveitando o dia de sol.

VEJA AS PUBLICAÇÕES DE CLEO PIRES:

