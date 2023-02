Cleo Pires dá opinião corajosa sobre o caso Luana Piovani: "Isso é muito sério"

Cleo Pires dá opinião corajosa e pede que as pessoas usem a cabeça; veja

A atriz e cantora Cleo Pires fez um desabafo corajoso nas redes sociais nesta terça-feira, 14, ao sair em defesa da amiga Luana Piovani. De cara lavada, ela pediu que o caso seja utilizado como reflexão.

“Ô, gente, cadê a pressão pública em cima do que tá acontecendo com a Luana Piovani? Quantas mulheres não passam isso? São tantos temas que a gente tem pra falar aqui nesse caso", começou ela.

A filha de Gloria Pires então lembrou que o caso é uma oportunidade. "Usar um caso midiático desse pra falar de tantas outras mulheres que passam por coisas parecidas: processos de irregulares, onde os genitores são tidos como tendo razão; o que se espera de homens na paternidade; o que se espera de mulheres na maternidade; alienação parental, tanta coisa”, começou Cleo.

Cleo saiu em defesa da colega. “Conheço a Luana há muito tempo, nunca vi ela chorando. Ela tá chorando nas redes sociais. Isso é muito sério, isso é muito sério e a gente precisa falar sobre isso. Eu sei que é desagradável porque, no caso, o genitor dos filhos dela foi um cara que conquistou muitos corações no Brasil, ele é muito carismático. Mas a gente precisa colocar as prioridades em seus lugares”, finalizou.

Veja:

