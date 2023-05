Claudia Ohana ostenta corpo sarado ao surgir com look recortado: "Que mulher"

A atriz Claudia Ohana ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpo sarado durante passeio

Claudia Ohana (60) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao escolher um conjunto elegante para passear pelas ruas de São Luís, no Maranhão.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram nesta quinta-feira, 25, a atriz surgiu usando uma calça e uma blusa de alças, com recortes na barriga. O look decotado e justo deixou em destaque o corpo sarado da artista.

"São Luís do Maranhão aqui estamos! E de noite tem show amanhã tem cortejo. Viva!!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza e boa forma de Ohana impressionou os fãs, que encheram a postagem de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Uma deusa, uma inspiração", falou uma fã. "Gente, que mulher linda", comentou mais uma.

Confira as fotos de Claudia Ohana:

Aniversário do neto

Nesta última quarta-feira, 25, Claudia Ohana encantou os seguidores das redes sociais ao publicar diversas fotos ao lado do neto Martim, que completou 18 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz recordou diversos momentos ao lado do menino, filho de Dandara Guerra (39), e prestou uma linda homenagem em seu aniversário.

"Ahhh Martim, como passou rápido. Menino inteligente, sensível, belo, amigo. Que essa maioridade lhe traga sabedoria, amor e a calma que faz bem a alma. Você é lindo e a vovó te ama", declarou a artista na legenda da publicação.

