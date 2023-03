Cintia Dicker ultrapassa os limites beleza ao abrir álbum de fotos de fevereiro

A modelo Cintia Dicker compartilhou uma série de fotos de fevereiro onde esbanjou beleza com diferentes looks e mostrou sua filha Aurora

Nesta última terça-feira, 7, Cintia Dicker surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de fevereiro.

A modelo surgiu servindo looks com um vestido longo de tricô e em uma seflie em frente ao espelho com um vestido longo azul.

Além de selfies no carro, foto na praia e no Carnaval com amigas, Cintia ainda publicou duas fotos da filha recém-nascida Aurora.

Os seguidores da esposa de Pedro Scooby adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Cintia, você é maravilhosa, mas admito que ultimamente corro para ver seus stories e suas postagens na esperança de ver a Aurora e não você, me perdoa?”, brincou uma fã.

E outra seguidora elogiou: “Sabe o que eu mais admiro na Cintia sem nem conhecer ela, é a simplicidade, é o ser gente como a gente, a mãe que pari um filho e assume que o pós gestação não é só flores, o corpo não volta logo ao normal, ela divide coisas do dia a dia, isso inspira e a admiro. Sou mãe de uma Aurora também e achei linda a escolha do nome! Muita saúde a ela, e muita luz a vocês”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

