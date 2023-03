Sem sutiã, Mariana Ximenes quase mostra demais ao posar com jaqueta aberta

Look ousado!

A atriz Mariana Ximenes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir usando um look ousado

Mariana Ximenes (41) elevou a temperatura das redes sociais na noite desta terça-feira, 7, ao compartilhar uma foto com um look ousado.

Em seu perfil no Instagram, a atriz chamou a atenção dos seguidores ao esbanjar beleza e sensualidade ao surgir sem sutiã, usando apenas uma jaqueta azul e uma saia longa da mesma cor. "Azul é a cor mais quente!", disse ela na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Deslumbrante", escreveu uma seguidora. "Que linda", disse outra. "Musa demais", comentou ma fã. "Cor linda no corpo de uma mulher maravilhosa", afirmou mais uma. "Perfeita. Verdadeira obra de arte!", falou uma admiradora.

Confira a foto de Mariana Ximenes com look ousado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Ximenes (@marianaximenes)

Foto semi nua

Recentemente, Mariana Ximenes deixou os seguidores desconcertados ao compartilhar um clique semi nua na cachoeira. Longe da folia do Carnaval, a loira escolheu a tranquilidade da natureza para relaxar. Com os cabelos molhados, a atriz ostentou o corpão de violão e elevou a temperatura na web ao confundir os fãs e surgir com um biquíni sem alça enquanto se refrescava em meio ao cenário paradisíaco. "Desejo de domingão: sol e mar", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!