Cintia Dicker eleva temperatura das redes sociais ao posar apenas de biquíni

A modelo Cintia Dicker mostrou as marquinhas de bronzeado no corpo ao posar apenas de biquíni em suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 29, Cintia Dicker deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto apenas de biquíni.

A modelo esbanjou beleza ao surgir posando de costas e fazendo carão para a câmera no clique publicado em seus stories.

Cintia vestia um biquíni vermelho ousado e estava com o bronzeado em dia, exibindo as marquinhas da peça no bumbum e nas costas.

A esposa de Pedro Scooby posou com a peça sem alças e que deixava sua boa forma em evidência em uma casa de praia cercada por árvores.

Reprodução: Instagram

Madrinha!

Muitos fãs de Cintia e Scooby não sabem que a madrinha da primeira filha do casal, Aurora é uma influenciadora famosa.

A madrinha da bebê que completou três meses de vida é a influenciadora Carol Sampaio, uma das promoters de eventos mais famosas do país.