Filha de Pedro Scooby tem madrinha influencer queridinha dos famosos; saiba quem é

Empresária, Carol Sampaio é criadora de festas conhecidas e amiga Cíntia Dicker, esposa de Scooby

Pedro Scooby (34) e Cíntia Dicker (36) deram às boas-vindas a sua primeira filha, a pequena Aurora. A bebê nasceu na madrugada desta terça-feira, 27, e deixou todos encantados, em especial, a influenciadora Carol Sampaio (40), madrinha da recém-nascida.

Sampaio é uma das promoters de eventos mais conhecidas do Brasil. Ela, que possui mais de 760 mil seguidores no Instagram, é responsável por montar as listas de celebridades que vão integrar camarotes de festas, festivais e celebrações como Rock in Rio e Carnaval. A influenciadora já trabalha há mais de 20 anos com eventos, e é a criadora do Baile da Favorita, uma das festas de funk mais conhecidas do Rio de Janeiro.

Além da organização das festas dos famosos, ela também é muito querida entre as celebridades. Sampaio já foi madrinha nos casamentos de nomes como Preta Gil e Rodrigo Godoy, Thiaguinho e Fernanda Souza e Ticiane Pinheiro e César Tralli. A empresária também organizou o casamento de Matheus, da dupla com Kauan, e Paula.

Ela descobriu a vocação para o mundo dos eventos ainda na faculdade e já contou em entrevistas que foi conquistando o sucesso ao longo dos anos, com os contatos e amizades que fazia. Recentemente, ela deu o que falar ao fazer sua festa de aniversário no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que teve mais de 1.500 convidados, dentre eles famosos como Bruna Marquezine, Ludmilla e Adriane Galisteu.

A ESCOLHA DA MADRINHA

Sampaio e Dicker são amigas de longa data e a modelo contou, em entrevista ao site F5, que não teve nem tempo para pensar em outra pessoa como madrinha de Aurora além da promoter. "Eu não tive escolha, não, ela me botou na parede e disse: 'Eu sou madrinha, beijo, tchau' e acabou", relembrou.

"Mas, desde sempre, somos muito amigas e ela sempre falou: 'Quando você engravidar, eu sou madrinha', e eu falava que ia demorar ou que não ia acontecer. Quando aconteceu, ela já me ligou e falou: 'A dinda está arrumando isso e aquilo'. Então tá bom! Ela é uma fofa."